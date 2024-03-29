"Я просто стараюсь сохранять спокойствие": Елена Рыбакина высказалась о своей победе

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свое состояние после победы в полуфинале "тысячника" в Майами, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

В матче за выход в финал спортсменка обыграла белоруску Викторию Азаренко.

"Думаю, дело не только в характере. Иногда можно заметить, что я негативно реагирую. Возможно, мне стоит привнести больше позитивной энергии и показывать свой настрой соперницам. Я знала, что не могу тратить энергию на выплеск эмоций и подобные вещи. Я просто стараюсь сохранять спокойствие и концентрироваться на каждом моменте, потому что знаю, что это единственный способ всё преодолеть", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанка сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз в финале турнира серии WTA 1000 в Майами.

Решающий матч соревнований состоится завтра, 30 марта, в 21:30.

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