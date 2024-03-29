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Рыбакина "отомстила" за вторую ракетку Казахстана и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Chris Hyde/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира категории WTA 1000 в американском Майами, сообщает NUR.KZ.

Соперницей Рыбакиной в полуфинале выступила белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в четвертьфинале выбила из турнира вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.

Елена одержала тяжелую победу по итогам трех сетов. В первой части она забрала игру со счетом 6:4, во втором сете потерпела разгром 0:6 и забрала концовку со счетом 7:6.

Матч продолжался два часа и 34 минуты. За это время лучшая теннисистка страны смогла реализовать четыре брейк-поинта из восьми возможных, 11 раз подала мяч навылет и допустила три двойных ошибки.

В финале ей будет противостоять победительница пары Екатерина Александрова - Даниэль Коллинз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2075070-rybakina-otomstila-za-vtoruyu-raketku-kazahstana-i-vyshla-v-final-turnira-wta-1000-v-mayami/

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