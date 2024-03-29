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Стала известна соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами

Опубликовано:

Даниель Коллинз
Даниель Коллинз. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз в финале турнира серии WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ.

В своем полуфинальном противостоянии 53-я ракетка мира Даниель Коллинз одолела россиянку Екатерину Александрову (16 WTA)со счетом 6:3, 6:2.

Елена Рыбакина же в полуфинале обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, которая в четвертьфинале выбила из турнира вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.

До финала тысячника в Майами Рыбакина встречалась с Коллинз четыре раза. Счет в очных встречах между теннисистками - 3:1, в пользу первой ракетки Казахстана. Последний раз спортсменки встречались на корте в Абу-Даби, где победу одержала Елена.

Финал WTA 1000 в Майами состоится завтра, 30 марта в 21:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2075334-stala-izvestna-sopernitsa-rybakinoy-po-finalu-turnira-v-mayami/

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