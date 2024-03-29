Стала известна соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз в финале турнира серии WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ.
В своем полуфинальном противостоянии 53-я ракетка мира Даниель Коллинз одолела россиянку Екатерину Александрову (16 WTA)со счетом 6:3, 6:2.
Елена Рыбакина же в полуфинале обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, которая в четвертьфинале выбила из турнира вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.
До финала тысячника в Майами Рыбакина встречалась с Коллинз четыре раза. Счет в очных встречах между теннисистками - 3:1, в пользу первой ракетки Казахстана. Последний раз спортсменки встречались на корте в Абу-Даби, где победу одержала Елена.
Финал WTA 1000 в Майами состоится завтра, 30 марта в 21:30.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2075334-stala-izvestna-sopernitsa-rybakinoy-po-finalu-turnira-v-mayami/