Стала известна соперница Рыбакиной по финалу турнира в Майами

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз в финале турнира серии WTA 1000 в Майами, передает NUR.KZ.

В своем полуфинальном противостоянии 53-я ракетка мира Даниель Коллинз одолела россиянку Екатерину Александрову (16 WTA)со счетом 6:3, 6:2.

Елена Рыбакина же в полуфинале обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко, которая в четвертьфинале выбила из турнира вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.

До финала тысячника в Майами Рыбакина встречалась с Коллинз четыре раза. Счет в очных встречах между теннисистками - 3:1, в пользу первой ракетки Казахстана. Последний раз спортсменки встречались на корте в Абу-Даби, где победу одержала Елена.

Финал WTA 1000 в Майами состоится завтра, 30 марта в 21:30.

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