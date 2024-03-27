Елена Рыбакина вышла в полуфинал престижного турнира в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в четверку сильнейших на хардовом турнире WTA 1000 в американском Майами, передает NUR.KZ.

На стадии 1/4 финала спортсменка встретилась с гречанкой Марией Саккари, занимающей девятое место в мировом рейтинге. Соперницы провели на корте 2 часа 48 минут и отыграли максимальные три сета.

В итоге Рыбакина одержала победу со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:4. Четвертая ракетка мира реализовала пять из 16 брейк-пойнтов, выполнила восемь эйсов и допустила пять двойных ошибок.

За выход в решающий матч турнира Рыбакина поспорит с белоруской Викторией Азаренко, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге и в четвертьфинале выбила из борьбы вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.

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