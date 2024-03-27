Трехчасовой драмой завершилась игра второй ракетки Казахстана в четвертьфинале престижного турнира в США

Одна из лучших теннисисток Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева потерпела поражение в четвертьфинальной стадии турнира категории WTA 1000 в Майами (США), передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки за выход в полуфинал выступила белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной организации.

Путинцева достойно держалась в первом сете и уступила со счетом 6:7, во второй части встречи вторая ракетка Казахстана разгромила Азаренко (6:1), однако в заключительном третьем сете Путинцева не смогла удержать преимущество и потерпела поражение со счетом 3:6.

Матч длился два часа и 56 минут. За это время Юлии удалось завершить 11 брейк-поинтов из 16 возможных и пять раз подать мяч навылет. Отметим, что представительница Казахстана не допустила ни одной двойной ошибки по ходу игры.

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