В МОК высказались об отстранении второй ракетки мира Арины Соболенко от Олимпиады

Международный Олимпийский комитет прокомментировал информацию об отстранении второй ракетки мира в женском одиночном разряде Арины Соболенко от участия в Олимпиаде-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости Спорт".

Ранее СМИ сообщали, что двух белорусских теннисисток Арину Соболенко и Викторию Азаренко не допустили к участию на Олимпийских играх в Париже из-за их контактов с президентом страны Александром Лукашенко.

Таким образом, они не были внесены в список "нейтральных спортсменов".

Однако в МОК опровергли данную информацию и выступили со следующим заявлением:

"В настоящее время ни один теннисист не исключен из числа участников Олимпиады в Париже-2024", - цитирует комитет "РИА Новости Спорт".

Напомним, что ранее Соболенко перенесла личную трагедию, скончался ее бывший возлюбленный Константин Кольцов.

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