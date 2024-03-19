Экс-первая ракетка мира будет противостоять Казахстану на квалификации командного турнира

Женская сборная Японии по теннису объявила состав на матч против Казахстана в рамках матча квалификационного этапа на командный турнир "Кубок Билли Джин Кинг", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу турнира.

Японию в квалификации турнира представит бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, которая вернулась на теннисный корт в этом году после долгого перерыва. На данный момент японка занимает 223-е место в рейтинге WTA.

Также в состав попали: Нао Хибино, (79-е место), Ена Сибахара (379-е место), Маи Хонтама (112) и Сюко Аояма (21-я ракетка мира в парном разряде).

Капитаном команды выступит 48-летняя экс-первая ракетка мира в парном разряде Ай Сугияма.

Напомним, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, не поможет сборной в этой игре, полный состав отечественной команды мы опубликовали ранее.

Встреча состоится 12-13 апреля в Токио.

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