Елена Рыбакина не поможет сборной Казахстана в квалификации командного чемпионата

Федерация тенниса Казахстана на официальном сайте объявила состав национальной сборной на первый матч Кубка Билли Джин Кинг. В него не вошла Елена Рыбакина, передает NUR.KZ.

Сборная Казахстана стартует в турнире квалификационным матчем с командой Японии. Встреча состоится на хардовых кордах в Токио 12-13 апреля и будет состоять из четырех одиночных и одной парной игр.

В преддверии этого матча тренерский штаб женской сборной Казахстана вместо Ярославы Шведовой возглавил Юрий Щукин. Под его руководством был сформирован следующий состав команды на встречу с японками: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пропустит старт Кубка Билли Джин Кинг. Тренерский штаб сборной решил, что это поможет спортсменке "не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым она должна подойти здоровой и в оптимальной форме". Для Рыбакиной приоритетным в нынешнем году является выступление на Олимпиаде в Париже.

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