У сборной Казахстана сменился капитан

У национальной женской сборной Казахстана по теннису поменялся капитан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

По решению руководства КТФ сборную вместо Ярославы Шведовой возглавит Юрий Щукин. Шведова совмещала карьеру игрока и капитана национальной сборной с февраля 2020 года по апрель 2021. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном.

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение:

«Мы ничего не меняем кардинально в женской национальной команде, а вносим лишь незначительные коррективы. Ранее Юрий был тренером в женской сборной, а Ярослава – капитаном. Теперь – наоборот: Щукин возглавит коллектив, а Шведова будет ему помогать. То есть, произошла ротация кадров, которая, надеюсь, позволит сборной успешно выступить в нынешнем сезоне!»

Напомним, Юрий Щукин с марта 2020 года является капитаном также мужской сборной Казахстана.

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