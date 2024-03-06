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У сборной Казахстана сменился капитан

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Юрий Щукин и Ярослава Шведова
Юрий Щукин и Ярослава Шведова. Фото: Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

У национальной женской сборной Казахстана по теннису поменялся капитан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

По решению руководства КТФ сборную вместо Ярославы Шведовой возглавит Юрий Щукин. Шведова совмещала карьеру игрока и капитана национальной сборной с февраля 2020 года по апрель 2021. После этого и до настоящего времени Ярослава была только капитаном. 

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал это кадровое решение:

«Мы ничего не меняем кардинально в женской национальной команде, а вносим лишь незначительные коррективы. Ранее Юрий был тренером в женской сборной, а Ярослава – капитаном. Теперь – наоборот: Щукин возглавит коллектив, а Шведова будет ему помогать. То есть, произошла ротация кадров, которая, надеюсь, позволит сборной успешно выступить в нынешнем сезоне!»

Напомним, Юрий Щукин с марта 2020 года является капитаном также мужской сборной Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064829-u-sbornoy-kazahstana-smenilsya-kapitan/

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