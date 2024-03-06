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Российских и белорусских теннисистов допустили на Олимпиаду-2024

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко: Cameron Spencer/Getty Images

Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте объявила о разрешении россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил представителей этих стран на Игры-2024 в нейтральном статусе. Лицензии могут получить те атлеты, которые пройдут соответствующую квалификацию под эгидой международной федерации по своему виду спорта. Аналогичное решение поддержал и Международный паралимпийский комитет (IPC).

ITF заявила, что в соответствии с вердиктами МОК и IPC разрешает россиянам и белорусам стартовать в Париже. В организации напомнили о правилах для нейтральных атлетов, среди которых значится отсутствие поддержки военных действий в Украине и контракта с вооруженными силами или органами безопасности своей страны.

"Решение ITF совпадает с позицией большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024 в Париже предстоящим летом. Вердикт ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", — говорится в релизе.

Таким образом, российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде-2024 только в личных турнирах. В командных соревнованиях, как и заявлял ранее МОК, они стартовать не будут.

Напомним, также в среду IPC сделал заявление о паралимпийцах из России и Беларуси. Им запретят посещать церемонии открытия и закрытия Игр-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2064946-rossiyskih-i-belorusskih-tennisistov-dopustili-na-olimpiadu-2024/

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