Лучший теннисист Казахстана не смог выйти в полуфинал турнира ATP 250 в Дохе

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче стадии 1/4 финала турнира ATP 250 в Дохе, передает NUR.KZ.
Соперником Бублика в четвертьфинале выступил представитель Австралии Алексей Попырин, который находится на одну позицию ниже в рейтинге ATP, чем вторая ракетка страны Александр Шевченко (45-я строчка).
Попырин одержал победу над казахстанцем по ходу двух сетов с общим счетом 6:4, 6:4.
Встреча длилась один час и 17 минут. За это время Бублик успел завершить четыре брейк-поинта из семи возможных, допустил пять двойных ошибок, а также пять раз по ходу матча подал мяч навылет.
Отметим, что на данный момент он занимает рекордную для себя 21-ю позицию в мировом рейтинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2062506-luchshiy-tennisist-kazahstana-ne-smog-vyyti-v-polufinal-turnira-atp-250-v-dohe/