Лучший теннисист Казахстана не смог выйти в полуфинал турнира ATP 250 в Дохе

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче стадии 1/4 финала турнира ATP 250 в Дохе, передает NUR.KZ.

Соперником Бублика в четвертьфинале выступил представитель Австралии Алексей Попырин, который находится на одну позицию ниже в рейтинге ATP, чем вторая ракетка страны Александр Шевченко (45-я строчка).

Попырин одержал победу над казахстанцем по ходу двух сетов с общим счетом 6:4, 6:4.

Встреча длилась один час и 17 минут. За это время Бублик успел завершить четыре брейк-поинта из семи возможных, допустил пять двойных ошибок, а также пять раз по ходу матча подал мяч навылет.

Отметим, что на данный момент он занимает рекордную для себя 21-ю позицию в мировом рейтинге.

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