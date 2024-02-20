Определилась первая соперница Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Дубае

20 февраля лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина проведет свой первый матч на турнире категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Казахстанка стартует со второго раунда, ее соперницей выступит белоруска Виктория Азаренко, занимающая 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной организации.

На старте турнира Виктория за один час и 20 минут удалось обыграть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (43-я строчка рейтинга WTA) со счетом 6:2, 6:4.

Старт очной встречи Рыбакиной и Азаренко в рамках стадии 1/16 финала «тысячника» первоначально запланирован на 17:00 по астанинскому времени.

Напомним, что еще 3 дня назад первая ракетка страны выступала в финале WTA 1000 в Дохе, где она уступила лучшей теннисистке планеты Иге Швентек (Польша), однако это выступление позволило Елене укрепить свою позицию в рейтинге и приблизиться к тройке лучших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.