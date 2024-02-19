Стало известно место Рыбакиной в рейтинге WTA после поражения первой ракетке мира

Женская теннисная организация опубликовала актуальный рейтинг лучших спортсменок в одиночном и парном разряде на 19 февраля, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место, в ее активе 6738 очков. Ей удалось набрать 650 рейтинговых баллов благодаря выходу в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе, где казахстанка уступила первой ракетке мира Иге Швентек (Польша).

Сама Швентек аналогично сохранила лидерство с 10 300 очками. На втором месте находится белоруска Арина Соболенко (8905), замыкает тройку представительница США Коко Гофф (7100).

Лучшая представительница Казахстана “в парах” Анна Данилина опустилась на две строчки, теперь она занимает 47-ю позицию, набрав 1805 баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.