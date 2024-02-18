Стало известно, сколько заработала Рыбакина после поражения первой ракетке мира в финале престижного турнира

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина уступила первой ракетке мира Иге Швентек в финале турнира категории WTA 1000 в столице Катара Дохе, передает NUR.KZ.

Рыбакина в упорной борьбе уступила представительнице Польши, проиграв финал с итоговым счетом по сумме двух сетов 7:6 (10:8), 6:2.

За свое выступление на соревновании казахстанка заработала 308 320 долларов, что составляет 138 718 964 тенге (по курсу валют на момент публикации прим. ред.). Также Елена получила 650 очков в рейтинге Женской теннисной ассоциации и приблизилась к третьей ракетке мира из США Коко Гофф.

Сейчас в live-рейтинге первая ракетка страны находится на 4-м месте, в ее активе 6738 баллов, у американки – 7110.

Победительница турнира – Ига Швентек заработала 523 485 долларов призовых и добавила себе 1000 очков рейтинга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.