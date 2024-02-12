Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина после триумфа на турнире серии WTA-500 в Абу-Даби заработала внушительный гонорар, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

За победу на турнире в Абу-Даби лучшая теннисистка Казахстана заработала 142 000 долларов. Также, она получила 500 рейтинговых очков и в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA расположилась на четвертом месте, опередив американскую теннисистку Джессику Пегулу.

Напомним, в финале соревнований в ОАЭ Елена Рыбакина обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4.

Отметим также, что в этом году казахстанка выиграла уже два титула: в начале января она стала победительницей турнира в австралийском Брисбене.

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