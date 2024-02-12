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Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после очередного триумфа

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Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Fred Mullane/ISI Photos/Getty Images

Казахстанка Елена Рыбакина поднялась с пятой на четвертую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На минувшей неделе спортсменка выиграла свой седьмой титул в карьере. Она стала сильнейшей на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В обновленной версии рейтинга WTA Рыбакина опередила американку Джессику Пегулу.

Первой ракеткой мира среди женщин остается полька Ига Швентек. В топ-100 также находится еще одна казахстанка — Юлия Путинцева опустилась на семь строчек и заняла 76-ю позицию.

Мировой рейтинг в парном разряде продолжает возглавлять бельгийка Элизе Мертенс. Первой ракеткой Казахстана в этой категории остается Анна Данилина, которая в обновленной версии потеряла одну позицию и опустилась на 45-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060465-elena-rybakina-podnyalas-v-mirovom-reytinge-posle-ocherednogo-triumfa/

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