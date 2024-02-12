Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге после очередного триумфа

Казахстанка Елена Рыбакина поднялась с пятой на четвертую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

На минувшей неделе спортсменка выиграла свой седьмой титул в карьере. Она стала сильнейшей на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). В обновленной версии рейтинга WTA Рыбакина опередила американку Джессику Пегулу.

Первой ракеткой мира среди женщин остается полька Ига Швентек. В топ-100 также находится еще одна казахстанка — Юлия Путинцева опустилась на семь строчек и заняла 76-ю позицию.

Мировой рейтинг в парном разряде продолжает возглавлять бельгийка Элизе Мертенс. Первой ракеткой Казахстана в этой категории остается Анна Данилина, которая в обновленной версии потеряла одну позицию и опустилась на 45-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.