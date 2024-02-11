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Елена Рыбакина обыграла лучшую теннисистку России и стала чемпионкой турнира WTA в Абу-Даби

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Christopher Pike/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в финале турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) встретилась с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, передает NUR.KZ.

В дуэли самых топовых представительниц своих стран победу одержала казахстанка. В первом сете Рыбакина буквально разгромила Касаткину, занимающую 13-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, россиянке удалось выиграть лишь один гейм против 6.

Во втором сете Дарья реабилитировалась и попыталась навязать борьбу, однако уступила со счетом 6:4. Елена Рыбакина одержала победу по сумме двух сетов со счетом 6:1, 6:4.

Отметим, что казахстанка находится на 4-й строчке live-рейтинга WTA.

Финальная встреча продолжалась один час и восемь минут. За это время первой ракетке Казахстана удалось завершить два брейк-поинта, допустить две двойных ошибки и трижды подать мяч навылет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060369-elena-rybakina-obygrala-luchshuyu-tennisistku-rossii-i-stala-chempionkoy-turnira-wta-v-abu-dabi/

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