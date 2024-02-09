Первая ракетка Казахстана выступил за исторические изменения в теннисе

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик прокомментировал потенциальные реформы в мировом теннисе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на tennismajors.com.
Бублик высказался касательно возможного теннисного супертура, который будет работать вне юрисдикции ATP и WTA.
"С меня достаточно. Я за изменения, я хочу, чтобы они случились. Мы уже последние 15 лет играем одни и те же турниры за одни и те же деньги. Призовые увеличивают на 2% и считают, что мы должны быть счастливы, получая их. Поэтому я считаю перемены необходимостью. Они нужны нам, игрокам.
Игроки заслуживают, чтобы к ним хорошо относились, чтобы им хорошо платили; они заслуживают меньше играть и больше наслаждаться атмосферой, потому что выступать 11 месяцев подряд очень трудно физически.
В конце года у тебя месяц отпуска, а дальше работаешь снова. Так что, на мой взгляд, теннисисты заслуживают лучшей жизни", - заявил спорстмен.
Напомним, что ранее Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Монпелье и гарантировал себе участие на Олимпиаде в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2060221-luchshiy-tennisist-kazahstana-vystupil-za-istoricheskie-izmeneniya-v-tennise/