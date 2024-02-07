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30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина прокомментировала старт сезона 2024

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Mark Brake/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в интервью для портала TennisUpToDate поделилась впечатлениями от старта нового сезона, передает NUR.KZ.

Напомним, что в 2024 году первая ракетка страны уже успела стать чемпионкой турнира WTA 500 в Брисбене, обыграв в финале Арину Соболенко, а также выступила на Открытом чемпионате Австралии, где побила мировой рекорд.

“Я хорошо начала сезон, чего не ожидала, потому что у меня была довольно короткая подготовка, и я заболела прямо перед турниром. Затем в Мельбурне был тяжелый первый круг, и после этого матча у меня были некоторые проблемы, я выступила немного неудачно, но таков теннис", - рассказала Рыбакина.

Следующий матч Рыбакина сыграет 8 февраля против американки Даниэль Коллинз, в рамках 1/8 финала WTA 500 в Абу-Даби.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2059762-elena-rybakina-prokommentirovala-start-sezona-2024/

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