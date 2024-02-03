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"Нож у горла": на известного российского фигуриста напали в метро

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Российский фигурист Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи сообщил в своем Telegram-канале, что его "чуть не зарезали" в метро, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где 19-летний спортсмен живет и тренируется.

"Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро... Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. Вы, главное, не переживайте. Я цел и невредим", — написал Дикиджи.

Тренер фигуриста Олег Татауров в беседе с РИА Новости Спорт предположил, что напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"У Влада нет никаких порезов. Этот мужчина был неадекватный — пятница, может быть, выпивший. Сначала он начал отбирать у него рюкзак, потом подставил нож. Влад был в наушниках, поэтому ничего не понял. Влад оттолкнул его и вышел на станции. По какой причине этот 60-летний мужчина подставил нож — непонятно", — заявил Татауров.

Дикиджи обратился в отделение полиции, где написал заявление. Поздним вечером оттуда фигуриста забрал отец. "На данный момент не могу ничего сказать про эту ситуацию, но потом обязательно поделюсь", — сказал Дикиджи в видеосообщении в Telegram-канале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2058957-nozh-u-gorla-na-rossiyskogo-figurista-napali-v-metro/

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