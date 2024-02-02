Бублик одержал победу в казахстанском дерби на ATP 250 в Монпелье и продолжит бороться за путевку на Олимпиаду

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик и Александр Шевченко сыграли в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Полуфиналистом турнира стал Бублик, ему удалось одержать победу над Шевченко, для которого это первое соревнование под казахстанским флагом, в непростом матче по ходу трех сетов с общим счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Игра длилась два часа и пять минут. За это время первой ракетке страны удалось завершить четыре брейк-поинта из девяти возможных, допустить восемь двойных ошибок, а также 15 раз подать мяч навылет.

Напомним, что победа во французском турнире гарантирует Бублику участие на Олимпийских играх-2024 в Париже. Шевченко такой возможности не имеет из-за правил ITF, которые подразумевают период двухлетнего "карантина" после смены теннисистом спортивного гражданства.

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