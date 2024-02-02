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Бублик одержал победу в казахстанском дерби на ATP 250 в Монпелье и продолжит бороться за путевку на Олимпиаду

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: MICHAEL ERREY/AFP via Getty Images

Лучшие теннисисты Казахстана Александр Бублик и Александр Шевченко сыграли в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

Полуфиналистом турнира стал Бублик, ему удалось одержать победу над Шевченко, для которого это первое соревнование под казахстанским флагом, в непростом матче по ходу трех сетов с общим счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Игра длилась два часа и пять минут. За это время первой ракетке страны удалось завершить четыре брейк-поинта из девяти возможных, допустить восемь двойных ошибок, а также 15 раз подать мяч навылет.

Напомним, что победа во французском турнире гарантирует Бублику участие на Олимпийских играх-2024 в Париже. Шевченко такой возможности не имеет из-за правил ITF, которые подразумевают период двухлетнего "карантина" после смены теннисистом спортивного гражданства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2058925-bublik-oderzhal-pobedu-v-kazahstanskom-derbi-na-atp-250-v-monpele-i-prodolzhit-borotsya-za-putevku-na-olimpiadu/

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