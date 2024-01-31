Арина Соболенко рассказала, что хотела бросить теннис

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала о том, что в какой-то момент хотела бросить теннис, передает NUR.KZ со ссылкой на Vogue Australia.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии-2024 призналась, что в кризисной ситуации хотела уйти из спорта.

"Был момент, когда я собиралась уйти. «Я не могу продолжать, это слишком». Но я не могла сдаться — из-за своей семьи и отца. Чувствовала, что должна продолжать делать то, что делаю. Я знаю, что он не принял бы этого и был бы очень зол, если бы услышал, что я собираюсь бросить все, потому что устала от борьбы. Особенно когда что-то работало, а потом переставало работать — значит, оно есть, просто нужно найти способ вернуть это", - рассказала теннисистка в интервью.

Напомним, что ранее стало известно, сколько Арина Соболенко заработала за победу на Australian Open.

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