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Опубликован гонорар Арины Соболенко за победу на Australian Open-2024

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Теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко: Julian Finney/Getty Images

Стало известно, сколько заработала вторая ракетка мира Арина Соболенко за победу на Открытом чемпионате Австралии-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Чемпионат".

По информации источника, в этом году призовой фонд турнира увеличился и Соболенко заработала 2 071 125 долларов, что по курсу на момент публикации составляет 933.9 миллионов тенге.

В финале турнира Большого Шлема представительница Беларуси успешно обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (15-е место в рейтинге WTA), одержав победу по сумме двух сетов со счетом 6:3, 6:2.

Гонорар самой Циньвэнь составил 1.1 миллионов долларов (511.4 млн тенге).

Отметим, что Соболенко стала чемпионкой Australian Open второй раз подряд, тем самым защитив свой прошлогодний титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2057916-opublikovan-gonorar-ariny-sobolenko-za-pobedu-na-australian-open-2024/

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