Принципиальная соперница Рыбакиной высказалась о выходе в финал Australian Open и сорвала овации (видео)

Одна из лучших теннисисток мира Арина Соболенко, сохранившая второе место в рейтинге WTA, прокомментировала свой выход в финал Открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

"Я смогла сконцентрироваться на себе. Была готова к тому, что она будет двигаться и отбивать все мячи. Мне надо было быть готовой нанести ещё один удар. Сегодня я ко всему была готова, это стало главным аспектом. И ваша поддержка, друзья! В последний раз, когда я здесь играла, у меня почти не было поддержки, а сегодня, ребята, спасибо огромное! Я это очень ценю, спасибо вам за поддержку и атмосферу, вы делаете это место особенным для меня", — заявила Соболенко после игры.

Напомним, что в полуфинале Australian Open-2024 одержала победу над четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Таким образом, благодаря своей победе белорусской спортсменке удалось сохранить свое место в топ-2 WTA.

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