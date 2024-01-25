Белоруска Арина Соболенко вышла в финал Australian Open

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Встреча на главном корте имени Рода Лейвера продлилась 1 час 42 минуты. Соболенко обыграла четвертую сеяную со счетом 7:6 (7:2), 6:4. В финале она встретится с победительницей противостояния между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь (12-й номер посева).

Белоруска, посеянная на турнире под вторым номером, пока не уступила ни одного сета на соревнованиях. Соболенко — действующая чемпионка Australian Open. В прошлом сезоне в финале она обыграла казахстанку Елену Рыбакину.

Женский матч за титул на Australian Open запланирован на субботу, 27 января.

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