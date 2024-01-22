Сенсационный теннисист из Казахстана пробился в третий круг юношеского Australian Open

Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в 1/8 финала турнира серии Большого шлема Australian Open среди юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

16-летний Омарханов во втором круге обыграл Виктора Фридриха из Великобритании в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (6), 6:3. Причем в решающем сете Амир проигрывал 0:2.

Следующим соперником воспитанника карагандинской школы тенниса будет южнокореец Хен Ким, 14-й сеянный турнира.

Напомним, Омарханов сотворил сенсацию в первом круге австралийского Большого шлема. Казахстанец выбил итальянца Федерико Чину, посеянного под первым номером.

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