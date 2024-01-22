Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сенсационный теннисист из Казахстана пробился в третий круг юношеского Australian Open

Опубликовано:

Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в 1/8 финала турнира серии Большого шлема Australian Open среди юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

16-летний Омарханов во втором круге обыграл Виктора Фридриха из Великобритании в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (6), 6:3. Причем в решающем сете Амир проигрывал 0:2.

Следующим соперником воспитанника карагандинской школы тенниса будет южнокореец Хен Ким, 14-й сеянный турнира.

Напомним, Омарханов сотворил сенсацию в первом круге австралийского Большого шлема. Казахстанец выбил итальянца Федерико Чину, посеянного под первым номером.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056743-sensatsionnyy-tennisist-iz-kazahstana-probilsya-v-tretiy-krug-yunosheskogo-australian-open/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.