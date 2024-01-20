Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на Australian Open

Казахстанец Амир Омарханов на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров выбил итальянца Федерико Чину, посеянного под первым номером, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого круга и провели на корте 1 час 37 минут. Омарханов одержал волевую победу со счетом 0:6, 6:3, 6:3. Во втором круге спортсмен сыграет с британцем Виктором Фридрихом.

Омарханов — единственный представитель Казахстана на юниорском Australian Open в мужском одиночном разряде. В юниорском мировом рейтинге он занимает 26-е место, тогда как Чина — четвертая ракетка мира.

Для 16-летнего Омарханова выступление на нынешнем Australian Open — дебют на турнирах Большого шлема.

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