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Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на Australian Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов: Manuel Queimadelos / Международная федерация тенниса (ITF)

Казахстанец Амир Омарханов на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров выбил итальянца Федерико Чину, посеянного под первым номером, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого круга и провели на корте 1 час 37 минут. Омарханов одержал волевую победу со счетом 0:6, 6:3, 6:3. Во втором круге спортсмен сыграет с британцем Виктором Фридрихом.

Омарханов — единственный представитель Казахстана на юниорском Australian Open в мужском одиночном разряде. В юниорском мировом рейтинге он занимает 26-е место, тогда как Чина — четвертая ракетка мира.

Для 16-летнего Омарханова выступление на нынешнем Australian Open — дебют на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056547-kazahstanskiy-tennisist-sotvoril-sensatsiyu-na-australian-open/

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