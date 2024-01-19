Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 18 января 2024 года

В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, произошедшие в течение дня в рамках Australian Open WTA, передает NUR.KZ.
Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние И. Свёнтек (Польша) и Д. Коллинз (США), где польская теннисистка одержала победу со счетом 2-1. Также внимание зрителей приковал матч, в котором Е. Остапенко (Латвия) сумела одолеть А. Томлянович (Австралия), продемонстрировав высокое мастерство и завоевав победу со счетом 2-1.
Далее представлены результаты всех матчей в виде таблицы:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|А. Рус (Нидерланды)
|А. Калинская (Мир)
|0-2
|А. Калинская (Мир)
|М. Кесслер (США)
|Л. Носкова (Чехия)
|1-2
|Л. Носкова (Чехия)
|И. Свёнтек (Польша)
|Д. Коллинз (США)
|2-1
|И. Свёнтек (Польша)
|О. Доден (Франция)
|М. Тревизан (Италия)
|2-0
|О. Доден (Франция)
|Т. Мария (Германия)
|Дж. Паолини (Италия)
|0-2
|Дж. Паолини (Италия)
|К. Бюрель (Франция)
|Дж. Пегула (США)
|2-0
|К. Бюрель (Франция)
|С. Стивенс (США)
|Д. Касаткина (Мир)
|2-1
|С. Стивенс (США)
|Ц. Чжэн (Китай)
|К. Боултер (Великобритания)
|2-0
|Ц. Чжэн (Китай)
|Е. Наварро (США)
|Е. Коччиаретто (Италия)
|2-1
|Е. Наварро (США)
|Е. Свитолина (Украина)
|В. Томова (Болгария)
|2-0
|Е. Свитолина (Украина)
|Э. Радукану (Великобритания)
|Я. Ван (Китай)
|1-2
|Я. Ван (Китай)
|К. Синякова (Чехия)
|В. Голубич (Швейцария)
|1-2
|В. Голубич (Швейцария)
|Е. Рыбакина (Казахстан)
|А. Блинкова (Мир)
|1-2
|А. Блинкова (Мир)
|В. Грачева (Франция)
|Д. Ястремская (Украина)
|0-2
|Д. Ястремская (Украина)
|Е. Остапенко (Латвия)
|А. Томлянович (Австралия)
|2-1
|Е. Остапенко (Латвия)
|К. Таусон (Дания)
|В. Азаренка (Мир)
|1-2
|В. Азаренка (Мир)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056280-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-18-yanvarya-2024-goda/