Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 18 января 2024 года

В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, произошедшие в течение дня в рамках Australian Open WTA, передает NUR.KZ.

Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние И. Свёнтек (Польша) и Д. Коллинз (США), где польская теннисистка одержала победу со счетом 2-1. Также внимание зрителей приковал матч, в котором Е. Остапенко (Латвия) сумела одолеть А. Томлянович (Австралия), продемонстрировав высокое мастерство и завоевав победу со счетом 2-1.

Далее представлены результаты всех матчей в виде таблицы:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель А. Рус (Нидерланды) А. Калинская (Мир) 0-2 А. Калинская (Мир) М. Кесслер (США) Л. Носкова (Чехия) 1-2 Л. Носкова (Чехия) И. Свёнтек (Польша) Д. Коллинз (США) 2-1 И. Свёнтек (Польша) О. Доден (Франция) М. Тревизан (Италия) 2-0 О. Доден (Франция) Т. Мария (Германия) Дж. Паолини (Италия) 0-2 Дж. Паолини (Италия) К. Бюрель (Франция) Дж. Пегула (США) 2-0 К. Бюрель (Франция) С. Стивенс (США) Д. Касаткина (Мир) 2-1 С. Стивенс (США) Ц. Чжэн (Китай) К. Боултер (Великобритания) 2-0 Ц. Чжэн (Китай) Е. Наварро (США) Е. Коччиаретто (Италия) 2-1 Е. Наварро (США) Е. Свитолина (Украина) В. Томова (Болгария) 2-0 Е. Свитолина (Украина) Э. Радукану (Великобритания) Я. Ван (Китай) 1-2 Я. Ван (Китай) К. Синякова (Чехия) В. Голубич (Швейцария) 1-2 В. Голубич (Швейцария) Е. Рыбакина (Казахстан) А. Блинкова (Мир) 1-2 А. Блинкова (Мир) В. Грачева (Франция) Д. Ястремская (Украина) 0-2 Д. Ястремская (Украина) Е. Остапенко (Латвия) А. Томлянович (Австралия) 2-1 Е. Остапенко (Латвия) К. Таусон (Дания) В. Азаренка (Мир) 1-2 В. Азаренка (Мир)

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