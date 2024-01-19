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Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 18 января 2024 года

Опубликовано:

Теннисный мяч
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, произошедшие в течение дня в рамках Australian Open WTA, передает NUR.KZ.

Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние И. Свёнтек (Польша) и Д. Коллинз (США), где польская теннисистка одержала победу со счетом 2-1. Также внимание зрителей приковал матч, в котором Е. Остапенко (Латвия) сумела одолеть А. Томлянович (Австралия), продемонстрировав высокое мастерство и завоевав победу со счетом 2-1.

Далее представлены результаты всех матчей в виде таблицы:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель
А. Рус (Нидерланды) А. Калинская (Мир) 0-2 А. Калинская (Мир)
М. Кесслер (США) Л. Носкова (Чехия) 1-2 Л. Носкова (Чехия)
И. Свёнтек (Польша) Д. Коллинз (США) 2-1 И. Свёнтек (Польша)
О. Доден (Франция) М. Тревизан (Италия) 2-0 О. Доден (Франция)
Т. Мария (Германия) Дж. Паолини (Италия) 0-2 Дж. Паолини (Италия)
К. Бюрель (Франция) Дж. Пегула (США) 2-0 К. Бюрель (Франция)
С. Стивенс (США) Д. Касаткина (Мир) 2-1 С. Стивенс (США)
Ц. Чжэн (Китай) К. Боултер (Великобритания) 2-0 Ц. Чжэн (Китай)
Е. Наварро (США) Е. Коччиаретто (Италия) 2-1 Е. Наварро (США)
Е. Свитолина (Украина) В. Томова (Болгария) 2-0 Е. Свитолина (Украина)
Э. Радукану (Великобритания) Я. Ван (Китай) 1-2 Я. Ван (Китай)
К. Синякова (Чехия) В. Голубич (Швейцария) 1-2 В. Голубич (Швейцария)
Е. Рыбакина (Казахстан) А. Блинкова (Мир) 1-2 А. Блинкова (Мир)
В. Грачева (Франция) Д. Ястремская (Украина) 0-2 Д. Ястремская (Украина)
Е. Остапенко (Латвия) А. Томлянович (Австралия) 2-1 Е. Остапенко (Латвия)
К. Таусон (Дания) В. Азаренка (Мир) 1-2 В. Азаренка (Мир)

Приглашаем вас обсудить матчи и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Не забывайте делиться статьей с друзьями и следить за дальнейшими событиями в мире тенниса!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056280-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-18-yanvarya-2024-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 18 января 2024 года
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