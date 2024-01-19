Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 18 января 2024 года

В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, которые произошли в течение дня на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.
18 января состоялись матчи, которые не оставили равнодушными поклонников тенниса. Например, борьба между А. Михельсеном (США) и Й. Лехечкой (Чехия), которая завершилась победой Михельсена со счетом 3:1. Также внимание зрителей привлекла игра К. Норри (Великобритания) против Г. Цеппиери (Италия), где Норри одержал победу со счетом 3:2.
Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|А. Михельсен (США)
|Й. Лехечка (Чехия)
|3:1
|А. Михельсен (США)
|К. Норри (Великобритания)
|Г. Цеппиери (Италия)
|3:2
|К. Норри (Великобритания)
|А. Зверев (Германия)
|Л. Кляйн (Словакия)
|3:2
|А. Зверев (Германия)
|М. Перселл (Австралия)
|К. Рууд (Норвегия)
|2:3
|К. Рууд (Норвегия)
|Т. Пол (США)
|Дж. Дрейпер (Великобритания)
|3:1
|Т. Пол (США)
|М. Кецманович (Сербия)
|Я.-Л. Штруфф (Германия)
|3:2
|М. Кецманович (Сербия)
|Л. Сонего (Италия)
|К. Алькарас (Испания)
|1:3
|К. Алькарас (Испания)
|Н. Боржес (Португалия)
|А. Давидович Фокина (Испания)
|3:0
|Н. Боржес (Португалия)
|С. Нагал (Индия)
|Ж. Шан (Китай)
|1:3
|Ж. Шан (Китай)
|А. Филь (Франция)
|Т. Грикспур (Нидерланды)
|1:3
|Т. Грикспур (Нидерланды)
|Г. Димитров (Болгария)
|Т. Коккинакис (Австралия)
|3:1
|Г. Димитров (Болгария)
|У. Юмбер (Франция)
|Чж. Чжан (Китай)
|3:1
|У. Юмбер (Франция)
|Х. Руне (Дания)
|А. Казо (Франция)
|1:3
|А. Казо (Франция)
|Ф. Оже-Алиассим (Канада)
|Х. Гренье (Франция)
|3:1
|Ф. Оже-Алиассим (Канада)
|Я. Меньшик (Чехия)
|Х. Хуркач (Польша)
|2:3
|Х. Хуркач (Польша)
|Е. Руусувуоори (Финляндия)
|Д. Медведев (Мир)
|2:3
|Д. Медведев (Мир)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056277-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-18-yanvarya-2024-goda/