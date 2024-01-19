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Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 18 января 2024 года

Опубликовано:

Теннисный мяч на корте
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, которые произошли в течение дня на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.

18 января состоялись матчи, которые не оставили равнодушными поклонников тенниса. Например, борьба между А. Михельсеном (США) и Й. Лехечкой (Чехия), которая завершилась победой Михельсена со счетом 3:1. Также внимание зрителей привлекла игра К. Норри (Великобритания) против Г. Цеппиери (Италия), где Норри одержал победу со счетом 3:2.

Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель
А. Михельсен (США) Й. Лехечка (Чехия) 3:1 А. Михельсен (США)
К. Норри (Великобритания) Г. Цеппиери (Италия) 3:2 К. Норри (Великобритания)
А. Зверев (Германия) Л. Кляйн (Словакия) 3:2 А. Зверев (Германия)
М. Перселл (Австралия) К. Рууд (Норвегия) 2:3 К. Рууд (Норвегия)
Т. Пол (США) Дж. Дрейпер (Великобритания) 3:1 Т. Пол (США)
М. Кецманович (Сербия) Я.-Л. Штруфф (Германия) 3:2 М. Кецманович (Сербия)
Л. Сонего (Италия) К. Алькарас (Испания) 1:3 К. Алькарас (Испания)
Н. Боржес (Португалия) А. Давидович Фокина (Испания) 3:0 Н. Боржес (Португалия)
С. Нагал (Индия) Ж. Шан (Китай) 1:3 Ж. Шан (Китай)
А. Филь (Франция) Т. Грикспур (Нидерланды) 1:3 Т. Грикспур (Нидерланды)
Г. Димитров (Болгария) Т. Коккинакис (Австралия) 3:1 Г. Димитров (Болгария)
У. Юмбер (Франция) Чж. Чжан (Китай) 3:1 У. Юмбер (Франция)
Х. Руне (Дания) А. Казо (Франция) 1:3 А. Казо (Франция)
Ф. Оже-Алиассим (Канада) Х. Гренье (Франция) 3:1 Ф. Оже-Алиассим (Канада)
Я. Меньшик (Чехия) Х. Хуркач (Польша) 2:3 Х. Хуркач (Польша)
Е. Руусувуоори (Финляндия) Д. Медведев (Мир) 2:3 Д. Медведев (Мир)

Приглашаем вас обсудить эти увлекательные матчи и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056277-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-18-yanvarya-2024-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 18 января 2024 года
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