"Скажи мне это в лицо": Джокович вступил в перепалку с болельщиком (видео)

Серб Новак Джокович попал в конфликтную ситуацию во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Лидер мирового рейтинга проводил встречу с австралийцем Алексеем Попыриным. По ходу матча многие болельщики поддерживали своего соотечественника, а в четвертом сете это спровоцировало перепалку. Джокович отреагировал на выкрики в свой адрес и эмоционально обратился к их адресанту.

"Конечно, это раздражает, но надо принять это и смириться. Что меня действительно расстраивает, так это когда кто-то перебивает, поэтому я противостою критикам, как и раньше. Я пригласил этого парня спуститься и сказать мне в лицо, что бы он ни говорил. Но он извинялся издалека, и внезапно ему стало не хватать смелости, когда встал вопрос о встрече со мной лицом к лицу", — объяснил Джокович свое видение ситуации.

В итоге серб обыграл Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 и эмоционально отпраздновал победу. В третьем круге действующий чемпион Australian Open встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который получил 30-й номер посева.