Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Скажи мне это в лицо": Джокович вступил в перепалку с болельщиком (видео)

Опубликовано:

Новак Джокович жеңістен кейін
Новак Джокович. Фото: ktf.kz

Серб Новак Джокович попал в конфликтную ситуацию во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на Eurosport.

Лидер мирового рейтинга проводил встречу с австралийцем Алексеем Попыриным. По ходу матча многие болельщики поддерживали своего соотечественника, а в четвертом сете это спровоцировало перепалку. Джокович отреагировал на выкрики в свой адрес и эмоционально обратился к их адресанту.

"Конечно, это раздражает, но надо принять это и смириться. Что меня действительно расстраивает, так это когда кто-то перебивает, поэтому я противостою критикам, как и раньше. Я пригласил этого парня спуститься и сказать мне в лицо, что бы он ни говорил. Но он извинялся издалека, и внезапно ему стало не хватать смелости, когда встал вопрос о встрече со мной лицом к лицу", — объяснил Джокович свое видение ситуации.

В итоге серб обыграл Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 и эмоционально отпраздновал победу. В третьем круге действующий чемпион Australian Open встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который получил 30-й номер посева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056183-skazhi-mne-eto-v-litso-dzhokovich-vstupil-v-perepalku-s-bolelschikom-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.