Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 17 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех матчей Австралийского Открытого чемпионата WTA за 17 января 2024 года, передает NUR.KZ.

Одним из самых запоминающихся матчей дня стал поединок между К. Возняцки и М. Тимофеевой, где последняя смогла одержать убедительную победу со счетом 2-1. Также стоит отметить поединок между Л. Фернандес и А. Паркс, который завершился победой последнего. В таблице ниже представлены результаты всех матчей дня, включая данные о победителях и окончательных счетах:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель К. Возняцки (Дания) М. Тимофеева (Мир) 1-2 М. Тимофеева (Мир) О. Жабер (Тунис) М. Андреева (Мир) 0-2 М. Андреева (Мир) Л. Зигемунд (Германия) С. Хантер (Австралия) 1-2 С. Хантер (Австралия) Л. Фернандес (Канада) А. Паркс (США) 0-2 А. Паркс (США) К. Долехайд (США) К. Гауфф (США) 0-2 К. Гауфф (США) Т. Корпач (Германия) Б. Крейчикова (Чехия) 0-2 Б. Крейчикова (Чехия) А. Анисимова (США) Н. Подороска (Аргентина) 2-0 А. Анисимова (США) К. Рахимова (Мир) Д. Парри (Франция) 0-2 Д. Парри (Франция) А. Корнеева (Мир) Б. Хаддад Майя (Бразилия) 0-2 Б. Хаддад Майя (Бразилия) А. Захарова (Мир) К. Юван (Словения) 2-0 А. Захарова (Мир) К. Гарсия (Франция) М. Фрех (Польша) 0-2 М. Фрех (Польша) П. Бадоса (Испания) А. Павлюченкова (Мир) 2-0 П. Бадоса (Испания) Б. Фрувиртова (Чехия) А. Сабаленка (Мир) 0-2 А. Сабаленка (Мир) Л. Цуренко (Украина) Р. Масарова (Испания) 2-0 Л. Цуренко (Украина) М. Костюк (Украина) Э. Мертенс (Бельгия) 2-1 М. Костюк (Украина) М. Саккари (Греция) Е. Аванесян (Мир) 0-2 Е. Аванесян (Мир)

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