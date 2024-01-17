Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 17 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех матчей Австралийского Открытого чемпионата WTA за 17 января 2024 года, передает NUR.KZ.
Одним из самых запоминающихся матчей дня стал поединок между К. Возняцки и М. Тимофеевой, где последняя смогла одержать убедительную победу со счетом 2-1. Также стоит отметить поединок между Л. Фернандес и А. Паркс, который завершился победой последнего. В таблице ниже представлены результаты всех матчей дня, включая данные о победителях и окончательных счетах:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|К. Возняцки (Дания)
|М. Тимофеева (Мир)
|1-2
|М. Тимофеева (Мир)
|О. Жабер (Тунис)
|М. Андреева (Мир)
|0-2
|М. Андреева (Мир)
|Л. Зигемунд (Германия)
|С. Хантер (Австралия)
|1-2
|С. Хантер (Австралия)
|Л. Фернандес (Канада)
|А. Паркс (США)
|0-2
|А. Паркс (США)
|К. Долехайд (США)
|К. Гауфф (США)
|0-2
|К. Гауфф (США)
|Т. Корпач (Германия)
|Б. Крейчикова (Чехия)
|0-2
|Б. Крейчикова (Чехия)
|А. Анисимова (США)
|Н. Подороска (Аргентина)
|2-0
|А. Анисимова (США)
|К. Рахимова (Мир)
|Д. Парри (Франция)
|0-2
|Д. Парри (Франция)
|А. Корнеева (Мир)
|Б. Хаддад Майя (Бразилия)
|0-2
|Б. Хаддад Майя (Бразилия)
|А. Захарова (Мир)
|К. Юван (Словения)
|2-0
|А. Захарова (Мир)
|К. Гарсия (Франция)
|М. Фрех (Польша)
|0-2
|М. Фрех (Польша)
|П. Бадоса (Испания)
|А. Павлюченкова (Мир)
|2-0
|П. Бадоса (Испания)
|Б. Фрувиртова (Чехия)
|А. Сабаленка (Мир)
|0-2
|А. Сабаленка (Мир)
|Л. Цуренко (Украина)
|Р. Масарова (Испания)
|2-0
|Л. Цуренко (Украина)
|М. Костюк (Украина)
|Э. Мертенс (Бельгия)
|2-1
|М. Костюк (Украина)
|М. Саккари (Греция)
|Е. Аванесян (Мир)
|0-2
|Е. Аванесян (Мир)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056072-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-17-yanvarya-2024-goda/