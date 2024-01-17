Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 17 января 2024 года

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису ATP 17 января 2024 года, передает NUR.KZ.
День оказался насыщенным и динамичным. Особенно запомнился поединок Я. Синнера (Италия) против Д. Де Йонга (Нидерланды), где итальянский спортсмен показал выдающуюся игру, обыграв соперника со счетом 3:0. Также внимание заслуживает матч между Н. Джоковичем (Сербия) и А. Попирином (Австралия), где сербский теннисист подтвердил свой статус всеобщего фаворита, выиграв со счетом 3:1.
Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|Я. Синнер (Италия)
|Д. Де Йонг (Нидерланды)
|3:0
|Я. Синнер
|А. Де Минаур (Австралия)
|М. Арналди (Италия)
|3:0
|А. Де Минаур
|Д. Галан (Колумбия)
|С. Баэс (Аргентина)
|1:3
|С. Баэс
|П. Котов (Мир)
|Ф. Коболли (Италия)
|1:3
|Ф. Коболли
|Л. Мусетти (Италия)
|Л. Ван Ассче (Франция)
|2:3
|Л. Ван Ассче
|А. Ковачевич (США)
|К. Хачанов (Мир)
|1:3
|К. Хачанов
|Т. Фриц (США)
|Ю. Гастон (Франция)
|3:0
|Т. Фриц
|Ф. Марозсан (Венгрия)
|Ф. Серундоло (Аргентина)
|3:0
|Ф. Марозсан
|К. О'Коннелл (Австралия)
|Б. Шелтон (США)
|1:3
|Б. Шелтон
|А. Маннарино (Франция)
|Ж. Мунар (Испания)
|3:2
|А. Маннарино
|Ф. Тиафо (США)
|Т. Мачач (Чехия)
|0:3
|Т. Мачач
|Г. Монфис (Франция)
|Т. М. Этчеверри (Аргентина)
|0:3
|Т. М. Этчеверри
|Дж. Томпсон (Австралия)
|С. Циципас (Греция)
|1:3
|С. Циципас
|С. Корда (США)
|К. Халис (Франция)
|3:0
|С. Корда
|К. Юбэнкс (США)
|А. Рублев (Мир)
|0:3
|А. Рублев
|Н. Джокович (Сербия)
|А. Попирин (Австралия)
|3:1
|Н. Джокович
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056071-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-17-yanvarya-2024-goda/