Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 17 января 2024 года

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису ATP 17 января 2024 года, передает NUR.KZ.

День оказался насыщенным и динамичным. Особенно запомнился поединок Я. Синнера (Италия) против Д. Де Йонга (Нидерланды), где итальянский спортсмен показал выдающуюся игру, обыграв соперника со счетом 3:0. Также внимание заслуживает матч между Н. Джоковичем (Сербия) и А. Попирином (Австралия), где сербский теннисист подтвердил свой статус всеобщего фаворита, выиграв со счетом 3:1.

Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель Я. Синнер (Италия) Д. Де Йонг (Нидерланды) 3:0 Я. Синнер А. Де Минаур (Австралия) М. Арналди (Италия) 3:0 А. Де Минаур Д. Галан (Колумбия) С. Баэс (Аргентина) 1:3 С. Баэс П. Котов (Мир) Ф. Коболли (Италия) 1:3 Ф. Коболли Л. Мусетти (Италия) Л. Ван Ассче (Франция) 2:3 Л. Ван Ассче А. Ковачевич (США) К. Хачанов (Мир) 1:3 К. Хачанов Т. Фриц (США) Ю. Гастон (Франция) 3:0 Т. Фриц Ф. Марозсан (Венгрия) Ф. Серундоло (Аргентина) 3:0 Ф. Марозсан К. О'Коннелл (Австралия) Б. Шелтон (США) 1:3 Б. Шелтон А. Маннарино (Франция) Ж. Мунар (Испания) 3:2 А. Маннарино Ф. Тиафо (США) Т. Мачач (Чехия) 0:3 Т. Мачач Г. Монфис (Франция) Т. М. Этчеверри (Аргентина) 0:3 Т. М. Этчеверри Дж. Томпсон (Австралия) С. Циципас (Греция) 1:3 С. Циципас С. Корда (США) К. Халис (Франция) 3:0 С. Корда К. Юбэнкс (США) А. Рублев (Мир) 0:3 А. Рублев Н. Джокович (Сербия) А. Попирин (Австралия) 3:1 Н. Джокович

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