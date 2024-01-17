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Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 17 января 2024 года

Опубликовано:

Теннисный мяч в сетке
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису ATP 17 января 2024 года, передает NUR.KZ.

День оказался насыщенным и динамичным. Особенно запомнился поединок Я. Синнера (Италия) против Д. Де Йонга (Нидерланды), где итальянский спортсмен показал выдающуюся игру, обыграв соперника со счетом 3:0. Также внимание заслуживает матч между Н. Джоковичем (Сербия) и А. Попирином (Австралия), где сербский теннисист подтвердил свой статус всеобщего фаворита, выиграв со счетом 3:1.

Подробные результаты всех матчей дня представлены в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель
Я. Синнер (Италия) Д. Де Йонг (Нидерланды) 3:0 Я. Синнер
А. Де Минаур (Австралия) М. Арналди (Италия) 3:0 А. Де Минаур
Д. Галан (Колумбия) С. Баэс (Аргентина) 1:3 С. Баэс
П. Котов (Мир) Ф. Коболли (Италия) 1:3 Ф. Коболли
Л. Мусетти (Италия) Л. Ван Ассче (Франция) 2:3 Л. Ван Ассче
А. Ковачевич (США) К. Хачанов (Мир) 1:3 К. Хачанов
Т. Фриц (США) Ю. Гастон (Франция) 3:0 Т. Фриц
Ф. Марозсан (Венгрия) Ф. Серундоло (Аргентина) 3:0 Ф. Марозсан
К. О'Коннелл (Австралия) Б. Шелтон (США) 1:3 Б. Шелтон
А. Маннарино (Франция) Ж. Мунар (Испания) 3:2 А. Маннарино
Ф. Тиафо (США) Т. Мачач (Чехия) 0:3 Т. Мачач
Г. Монфис (Франция) Т. М. Этчеверри (Аргентина) 0:3 Т. М. Этчеверри
Дж. Томпсон (Австралия) С. Циципас (Греция) 1:3 С. Циципас
С. Корда (США) К. Халис (Франция) 3:0 С. Корда
К. Юбэнкс (США) А. Рублев (Мир) 0:3 А. Рублев
Н. Джокович (Сербия) А. Попирин (Австралия) 3:1 Н. Джокович

Поделитесь в комментариях, какой матч стал для вас самым запоминающимся и почему. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056071-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-17-yanvarya-2024-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 17 января 2024 года
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