Российскую теннисистку разозлила ситуация вокруг матча Рыбакиной

Вторая ракетка России в женском одиночном разряде Дарья Касаткина в социальной сети X выразила разочарование тем, что не смогла посмотреть матч казахстанки Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ.

Теннисистку удивило качество показа Открытого чемпионата Австралии на доступном телевидении. Касаткина призналась, что планировала следить за матчем Рыбакиной с чешкой Каролиной Плишковой в первом круге.

"Женский теннис по телевидению не показывают. Они играют на арене имени Рода Лейвера (главный корт турнира — прим. ред.) в прайм-тайм. И для чего? Даже не хочу говорить, кого на самом деле сейчас показывают. А мне было так интересно увидеть несколько победных розыгрышей Лены, лежа в постели", — написала Касаткина.

В итоге Рыбакина прошла Плишкову в двух сетах. Россиянка также пробилась во второй круг Australian Open, обыграв американку Питон Стирнс.

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