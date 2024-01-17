Елена Рыбакина опустилась на пятое место в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла две позиции в мировом Live-рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана на данный момент опустилась на пятое место, утратив две позиции. Объяснением этому может служить Открытый чемпионат Австралии в прошлом году.

В сезоне 2023 года чемпионка Уимблдона дошла до финала турнира Большого шлема, где проиграла Арине Соболенко. На данном розыгрыше Australian Open ей предстоит защищать 1300 очков за прошлый финал.

Напомним, Рыбакина успешно стартовала на австралийском Большом шлеме. В матче первого круга она обыграла чешскую теннисистку Каролину Плишкову в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.

В следующем раунде казахстанка встретится с россиянкой Анной Блинковой, которая занимает 57-е место в мировом рейтинге.

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