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Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 16 января 2024 года

Опубликовано:

Теннисный мяч
Иллюстративное фото: Pexels

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open WTA на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.

В числе самых запоминающихся матчей дня стоит отметить игру E. Наварро (США) против С. Ван (Китай), где американка одержала убедительную победу со счетом 2:1. Также не менее интересной получилась встреча C. Джорджи (Италия) и В. Азаренка (Мир), в которой победу праздновала Азаренка.

Результаты остальных матчей представлены в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель
Е. Коккиаретто (Италия) Л. Сун (Швейцария) 2--0 Е. Коккиаретто
П. Стернс (США) Д. Касаткина (Мир) 1-2 Д. Касаткина
С. Стивенс (США) О. Гадецки (Австралия) 2-0 С. Стивенс
Р. Заразуа (Мексика) М. Тревизан (Италия) 1-2 М. Тревизан
И. Свёнтек (Польша) С. Кенин (США) 2-0 И. Свёнтек
Д. Коллинз (США) А. Кербер (Германия) 2-1 Д. Коллинз (США)
E. Наварро (США)С. Ван (Китай)2:1E. Наварро (США)
C. Джорджи (Италия)В. Азаренка (Мир)1:2В. Азаренка (Мир)
Г. Миннен (Бельгия)C. Таусон (Дания)0:2C. Таусон (Дания)
Л. Чжу (Китай)O. Додин (Франция)0:2O. Додин (Франция)
A. Крунич (Сербия)C. Бюрел (Франция)0:2C. Бюрел (Франция)
C. Букса (Испания)A. Блинкова (Мир)0:2A. Блинкова (Мир)
И. Ван (Китай)C. Цырстя (Румыния)2:1И. Ван (Китай)
K. Бултер (Великобритания)И. Юань (Китай)2:0K. Бултер (Великобритания)
Ж. Остапенко (Латвия)K. Биррелл (Австралия)2:0Ж. Остапенко (Латвия)
К. Чжен (Китай)A. Крюгер (США)2:1К. Чжен (Китай)
E. Рыбакина (Казахстан)K Плишкова (Чехия)2:0E. Рыбакина (Казахстан)
E. Радукану (Великобритания)С. Роджерс (США)2:0E. Радукану (Великобритания)
П. Мартич (Хорватия)A. Томлянович (Австралия)1:2A. Томлянович (Австралия)
Р. Марино (Канада)Ж. Пегула (США)0:2Ж. Пегула (США)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055864-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-16-yanvarya-2024-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 16 января 2024 года
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