Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 16 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open WTA на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.

В числе самых запоминающихся матчей дня стоит отметить игру E. Наварро (США) против С. Ван (Китай), где американка одержала убедительную победу со счетом 2:1. Также не менее интересной получилась встреча C. Джорджи (Италия) и В. Азаренка (Мир), в которой победу праздновала Азаренка.

Результаты остальных матчей представлены в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель Е. Коккиаретто (Италия) Л. Сун (Швейцария) 2--0 Е. Коккиаретто П. Стернс (США) Д. Касаткина (Мир) 1-2 Д. Касаткина С. Стивенс (США) О. Гадецки (Австралия) 2-0 С. Стивенс Р. Заразуа (Мексика) М. Тревизан (Италия) 1-2 М. Тревизан И. Свёнтек (Польша) С. Кенин (США) 2-0 И. Свёнтек Д. Коллинз (США) А. Кербер (Германия) 2-1 Д. Коллинз (США) E. Наварро (США) С. Ван (Китай) 2:1 E. Наварро (США) C. Джорджи (Италия) В. Азаренка (Мир) 1:2 В. Азаренка (Мир) Г. Миннен (Бельгия) C. Таусон (Дания) 0:2 C. Таусон (Дания) Л. Чжу (Китай) O. Додин (Франция) 0:2 O. Додин (Франция) A. Крунич (Сербия) C. Бюрел (Франция) 0:2 C. Бюрел (Франция) C. Букса (Испания) A. Блинкова (Мир) 0:2 A. Блинкова (Мир) И. Ван (Китай) C. Цырстя (Румыния) 2:1 И. Ван (Китай) K. Бултер (Великобритания) И. Юань (Китай) 2:0 K. Бултер (Великобритания) Ж. Остапенко (Латвия) K. Биррелл (Австралия) 2:0 Ж. Остапенко (Латвия) К. Чжен (Китай) A. Крюгер (США) 2:1 К. Чжен (Китай) E. Рыбакина (Казахстан) K Плишкова (Чехия) 2:0 E. Рыбакина (Казахстан) E. Радукану (Великобритания) С. Роджерс (США) 2:0 E. Радукану (Великобритания) П. Мартич (Хорватия) A. Томлянович (Австралия) 1:2 A. Томлянович (Австралия) Р. Марино (Канада) Ж. Пегула (США) 0:2 Ж. Пегула (США)

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