Итоги всех теннисных матчей на чемпионате Australian Open WTA за 16 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open WTA на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.
В числе самых запоминающихся матчей дня стоит отметить игру E. Наварро (США) против С. Ван (Китай), где американка одержала убедительную победу со счетом 2:1. Также не менее интересной получилась встреча C. Джорджи (Италия) и В. Азаренка (Мир), в которой победу праздновала Азаренка.
Результаты остальных матчей представлены в таблице ниже:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|Е. Коккиаретто (Италия)
|Л. Сун (Швейцария)
|2--0
|Е. Коккиаретто
|П. Стернс (США)
|Д. Касаткина (Мир)
|1-2
|Д. Касаткина
|С. Стивенс (США)
|О. Гадецки (Австралия)
|2-0
|С. Стивенс
|Р. Заразуа (Мексика)
|М. Тревизан (Италия)
|1-2
|М. Тревизан
|И. Свёнтек (Польша)
|С. Кенин (США)
|2-0
|И. Свёнтек
|Д. Коллинз (США)
|А. Кербер (Германия)
|2-1
|Д. Коллинз (США)
|E. Наварро (США)
|С. Ван (Китай)
|2:1
|E. Наварро (США)
|C. Джорджи (Италия)
|В. Азаренка (Мир)
|1:2
|В. Азаренка (Мир)
|Г. Миннен (Бельгия)
|C. Таусон (Дания)
|0:2
|C. Таусон (Дания)
|Л. Чжу (Китай)
|O. Додин (Франция)
|0:2
|O. Додин (Франция)
|A. Крунич (Сербия)
|C. Бюрел (Франция)
|0:2
|C. Бюрел (Франция)
|C. Букса (Испания)
|A. Блинкова (Мир)
|0:2
|A. Блинкова (Мир)
|И. Ван (Китай)
|C. Цырстя (Румыния)
|2:1
|И. Ван (Китай)
|K. Бултер (Великобритания)
|И. Юань (Китай)
|2:0
|K. Бултер (Великобритания)
|Ж. Остапенко (Латвия)
|K. Биррелл (Австралия)
|2:0
|Ж. Остапенко (Латвия)
|К. Чжен (Китай)
|A. Крюгер (США)
|2:1
|К. Чжен (Китай)
|E. Рыбакина (Казахстан)
|K Плишкова (Чехия)
|2:0
|E. Рыбакина (Казахстан)
|E. Радукану (Великобритания)
|С. Роджерс (США)
|2:0
|E. Радукану (Великобритания)
|П. Мартич (Хорватия)
|A. Томлянович (Австралия)
|1:2
|A. Томлянович (Австралия)
|Р. Марино (Канада)
|Ж. Пегула (США)
|0:2
|Ж. Пегула (США)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055864-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-16-yanvarya-2024-goda/