Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 16 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open АТР на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.
Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние между Л. Джере (Сербия) и А. Казо (Франция), где победу одержал представитель Франции со счетом 2:3. Большой интерес вызвал также матч между Д. Лайовичем (Сербия) и Дж. Зеппиери (Италия), завершившийся победой итальянца со счетом 1:3. Полный перечень матчей представлен в таблице ниже:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Счет
|Победитель
|Л. Джере (Сербия)
|А. Казо (Франция)
|2:3
|А. Казо (Франция)
|А. Филс (Франция)
|Дж. Весели (Чехия)
|3:1
|А. Филс (Франция)
|Д. Лайович (Сербия)
|Г. Цеппиери (Италия)
|1:3
|Г. Цеппиери (Италия)
|Дж. Маккейб (Австралия)
|А. Михельсен (США)
|1:3
|А. Михельсен (США)
|К. Норри (Великобритания)
|Х. П. Вариллас (Перу)
|3:0
|К. Норри (Великобритания)
|Р. Сафиуллин (Мир)
|Т. Грикспур (Нидерланды)
|2:3
|Т. Грикспур (Нидерланды)
|Б. Запата Миральес (Испания)
|Дж. Лехечка (Чехия)
|0:3
|Дж. Лехечка (Чехия)
|А. Рамос (Испания)
|К. Рууд (Норвегия)
|0:3
|К. Рууд (Норвегия)
|Г. Димитров (Болгария)
|М. Фучович (Венгрия)
|3:1
|Г. Димитров (Болгария)
|С. Квон (Южная Коре я)
|Л. Клейн (Словакия)
|1:3
|Л. Клейн (Словакия)
|М. Перселл (Австралия)
|М. Валкуш (Венгрия)
|3:1
|М. Перселл
|М. Гирон (США)
|Дж. Дрейпер (Великобритания)
|2:3
|Дж. Дрейпер
|Х. Руне (Дания)
|Й. Нисиока (Япония)
|3:1
|Х. Руне
|А. Бублик (Казахстан)
|С. Нагал (Индия)
|0:3
|С. Нагал
|М. Макдональд (США)
|Дж. Шанг (Китай)
|2:3
|Дж. Шанг
|С. Офнер (Австрия)
|Т. Коккинакис (Австралия)
|2:3
|Т. Коккинакис
|Т. Пол (США)
|Г. Баррер (Франция)
|3:0
|Т. Пол
|Д. Эванс (Великобритания)
|Л. Сонего (Италия)
|1:3
|Л. Сонего
|А. Зверев (Германия)
|Д. Кепфер (Германия)
|3:1
|А. Зверев
|Р. Гаске (Франция)
|К. Алькараз (Испания)
|0:3
|К. Алькараз
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055848-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-16-yanvarya-2024-goda/