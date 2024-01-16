Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 16 января 2024 года

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open АТР на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.

Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние между Л. Джере (Сербия) и А. Казо (Франция), где победу одержал представитель Франции со счетом 2:3. Большой интерес вызвал также матч между Д. Лайовичем (Сербия) и Дж. Зеппиери (Италия), завершившийся победой итальянца со счетом 1:3. Полный перечень матчей представлен в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель Л. Джере (Сербия) А. Казо (Франция) 2:3 А. Казо (Франция) А. Филс (Франция) Дж. Весели (Чехия) 3:1 А. Филс (Франция) Д. Лайович (Сербия) Г. Цеппиери (Италия) 1:3 Г. Цеппиери (Италия) Дж. Маккейб (Австралия) А. Михельсен (США) 1:3 А. Михельсен (США) К. Норри (Великобритания) Х. П. Вариллас (Перу) 3:0 К. Норри (Великобритания) Р. Сафиуллин (Мир) Т. Грикспур (Нидерланды) 2:3 Т. Грикспур (Нидерланды) Б. Запата Миральес (Испания) Дж. Лехечка (Чехия) 0:3 Дж. Лехечка (Чехия) А. Рамос (Испания) К. Рууд (Норвегия) 0:3 К. Рууд (Норвегия) Г. Димитров (Болгария) М. Фучович (Венгрия) 3:1 Г. Димитров (Болгария) С. Квон (Южная Коре я) Л. Клейн (Словакия) 1:3 Л. Клейн (Словакия) М. Перселл (Австралия) М. Валкуш (Венгрия) 3:1 М. Перселл М. Гирон (США) Дж. Дрейпер (Великобритания) 2:3 Дж. Дрейпер Х. Руне (Дания) Й. Нисиока (Япония) 3:1 Х. Руне А. Бублик (Казахстан) С. Нагал (Индия) 0:3 С. Нагал М. Макдональд (США) Дж. Шанг (Китай) 2:3 Дж. Шанг С. Офнер (Австрия) Т. Коккинакис (Австралия) 2:3 Т. Коккинакис Т. Пол (США) Г. Баррер (Франция) 3:0 Т. Пол Д. Эванс (Великобритания) Л. Сонего (Италия) 1:3 Л. Сонего А. Зверев (Германия) Д. Кепфер (Германия) 3:1 А. Зверев Р. Гаске (Франция) К. Алькараз (Испания) 0:3 К. Алькараз

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