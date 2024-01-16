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Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 16 января 2024 года

Опубликовано:

Теннис
Иллюстративное фото: Pixabay

В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open АТР на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.

Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние между Л. Джере (Сербия) и А. Казо (Франция), где победу одержал представитель Франции со счетом 2:3. Большой интерес вызвал также матч между Д. Лайовичем (Сербия) и Дж. Зеппиери (Италия), завершившийся победой итальянца со счетом 1:3. Полный перечень матчей представлен в таблице ниже:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Счет Победитель
Л. Джере (Сербия) А. Казо (Франция) 2:3 А. Казо (Франция)
А. Филс (Франция) Дж. Весели (Чехия) 3:1 А. Филс (Франция)
Д. Лайович (Сербия) Г. Цеппиери (Италия) 1:3 Г. Цеппиери (Италия)
Дж. Маккейб (Австралия) А. Михельсен (США) 1:3 А. Михельсен (США)
К. Норри (Великобритания) Х. П. Вариллас (Перу) 3:0 К. Норри (Великобритания)
Р. Сафиуллин (Мир) Т. Грикспур (Нидерланды) 2:3 Т. Грикспур (Нидерланды)
Б. Запата Миральес (Испания) Дж. Лехечка (Чехия) 0:3 Дж. Лехечка (Чехия)
А. Рамос (Испания) К. Рууд (Норвегия) 0:3 К. Рууд (Норвегия)
Г. Димитров (Болгария) М. Фучович (Венгрия) 3:1 Г. Димитров (Болгария)
С. Квон (Южная Коре я) Л. Клейн (Словакия) 1:3 Л. Клейн (Словакия)
М. Перселл (Австралия) М. Валкуш (Венгрия) 3:1 М. Перселл
М. Гирон (США) Дж. Дрейпер (Великобритания) 2:3 Дж. Дрейпер
Х. Руне (Дания) Й. Нисиока (Япония) 3:1 Х. Руне
А. Бублик (Казахстан) С. Нагал (Индия) 0:3 С. Нагал
М. Макдональд (США) Дж. Шанг (Китай) 2:3 Дж. Шанг
С. Офнер (Австрия) Т. Коккинакис (Австралия) 2:3 Т. Коккинакис
Т. Пол (США) Г. Баррер (Франция) 3:0 Т. Пол
Д. Эванс (Великобритания) Л. Сонего (Италия) 1:3 Л. Сонего
А. Зверев (Германия) Д. Кепфер (Германия) 3:1 А. Зверев
Р. Гаске (Франция) К. Алькараз (Испания) 0:3 К. Алькараз

Делитесь своими впечатлениями от матчей в комментариях. Также, не забудьте поделиться публикацией с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055848-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-16-yanvarya-2024-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open АТР за 16 января 2024 года
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