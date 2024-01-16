"Старалась завести себя": Рыбакина рассказала о трудностях в первом матче Australian Open

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина раскрыла секрет своего спокойствия во время игр и призналась, что иногда приходится с ним бороться, передает NUR.KZ.

Во вторник спортсменка стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису с победы над чешкой Каролиной Плишковой. В первом сете Рыбакина отыграла на тай-брейке три сетбола.

"Очень сложный матч для меня, — призналась казахстанка в интервью на корте. — Каролина здорово играла, и я счастлива, что смогла одержать победу, спасти первый сет. Во втором уже было легче. У меня прекрасные чувства от возвращения сюда — вне зависимости от результата прошлого года. Несмотря на поражение в том финале, для меня это был положительный опыт. Сейчас я тоже хочу получать наслаждение и, конечно, пройти как можно дальше".

В завершение журналистка спросила Рыбакину о секрете ее спокойствия. Теннисистка ответила, что это врожденное качество.

"Я не работаю над своим спокойствием, я такая от природы. Мне нужно делать наоборот. Сегодня я старалась завести себя, и это было непросто, ведь Каролина играла очень хорошо. Да, ребята, я не даю вам много эмоций во время матчей, но внутри меня полно мыслей, поверьте", — отметила Рыбакина.

Во втором круге Australian Open первая ракетка Казахстана сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

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