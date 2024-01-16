Драматичным исходом завершился матч казахстанского теннисиста на Australian Open

Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с представителем Колумбии Гонсало Эскобаром драматично покинул турнир Australian Open-2024, передает NUR.KZ.

Соперниками казахстанско-колумбийского дуэта выступили австралиец Александр Вукич и португалец Нуну Боржес. Напряженная игра длилась на протяжении трех сетов, первый из которых завершился со счетом 6:3 в пользу Вукича и Боржеса.

Во втором сете Недовесов и Эскобар отыгрались, забрав 7 геймов против 6, однако заключительная часть встречи сложилась не в пользу команды казахстанского спортсмена, при счете 6:6 заключительный гейм на тай-брейке забрали Боржес и Вукич.

Напомним, что ранее Открытый чемпионат Австралии сенсационно покинул лучший теннисист страны Александр Бублик (27-е место в рейтинге ATP).

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