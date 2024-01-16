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Александр Бублик сорвался и сломал ракетку в матче Australian Open

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Mark Brake/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик отметился эмоциональным эпизодом в своем стартовом матче Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Во вторник спортсмен начал выступление на турнире встречей с индийцем Сумитом Нагалом, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Бублик проиграл первый сет со счетом 4:6. Во втором он также уступал сопернику, а после очередного неудачного гейма сорвался и разбил ракетку о корт. Поврежденный инвентарь казахстанец вручил одному из болельщиков на трибуне. В итоге второй сет Бублик проиграл со счетом 2:6. В беседе с тренером спортсмен пожаловался на ветреную погоду, которая мешает ему контролировать мяч.

Напомним, казахстанец известен своими эмоциональными и эпатажными поступками на корте. Например, на своем первом турнире сезона в австралийской Аделаиде Бублик съел чипсы болельщика во время матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055735-aleksandr-bublik-sorvalsya-i-slomal-raketku-v-matche-australian-open/

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