Александр Бублик съел чипсы болельщика во время матча (видео)

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик после одного из розыгрышей в матче в Аделаиде съел чипсы болельщика, передает NUR.KZ.

В четверг казахстанец проводил встречу с итальянцем Лоренцо Музетти в рамках 1/4 финала турнира ATP 250 в Австралии и одержал победу.

В четвертом гейме третьего сета в одном из розыгрышей соперник Бублика провел успешную атаку. Казахстанец не успел добрать до мяча и добежал до ограждения, после чего по инерции перепрыгнул через него и оказался у нижнего яруса трибун.

Там Бублик чуть не врезался в одного из болельщиков. Спортсмен похлопал зрителя по плечу, а затем увидел в его руках открытую пачку чипсов, взял оттуда несколько снеков и съел.

Напомним, ранее первая ракетка Казахстана узнал, с кем сыграет в первом круге Australian Open, который стартует на следующей неделе.

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