Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open ATP за 15 января 2023 года

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в течение дня 15 января на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.
День был особенно насыщен захватывающими поединками. Подробные результаты матчей представлены в таблице:
|Игрок 1 (страна)
|Игрок 2 (страна)
|Финальный счет
|Победитель
|Р. Карбальес Баэна (Испания)
|Б. Гойо (Хорватия)
|Отменено
|-
|С. Корда (США)
|В. Коприва (Чехия)
|3-2
|С. Корда (США)
|Р. Карбальес Баэна (Испания)
|Х. Гастон (Франция)
|1-3
|Х. Гастон (Франция)
|Ф. Коболли (Италия)
|Н. Харри (Чили)
|3-2
|Ф. Коболли (Италия)
|П. Кипсон (США)
|E. Руусувуори (Финляндия)
|1-3
|E. Руусувуори (Финляндия)
|Л. Мусетти (Италия)
|Б. Бонзи (Франция)
|3-1
|Л. Мусетти (Италия)
|T. Атмане (Франция)
|Д. Медведев (Мир)
|1-2
|Д. Медведев (Мир)
|Р. Баутиста-Агут (Испания)
|Б. Шелтон (США)
|0-3
|Б. Шелтон (США)
|С. Лестиенн (Франция)
|A. Давидович Фокина (Испания)
|0-3
|A. Давидович Фокина (Испания)
|A. Попирин (Австралия)
|M. Полманс (Австралия)
|3-0
|A. Попирин (Австралия)
|A. Маннарино (Франция)
|С. Вавринка (Швейцария)
|3-2
|A. Маннарино (Франция)
|Д. Дакворт (Австралия)
|Л. ван Аш (Франция)
|2-3
|Л. ван Аш (Франция)
|М. Берреттини (Италия)
|С. Циципас (Греция)
|Отменено
|-
|З. Бергс (Бельгия)
|С. Циципас (Греция)
|1-3
|С. Циципас (Греция)
|Д. Шаповалов (Канада)
|Д. Менсик (Чехия)
|0-3
|Д. Менсик (Чехия)
|Д. Альтмаер (Германия)
|K. Хачанов (Мир)
|1-3
|K. Хачанов (Мир)
|A. Вукич (Австралия)
|Д. Томпсон (Австралия)
|2-3
|Д. Томпсон (Австралия)
|A. Табило (Чили)
|A. Ковачевич (США)
|2-3
|A. Ковачевич (США)
|З. Чжан (Китай)
|Ф. Кориа (Аргентина)
|3-0
|З. Чжан (Китай)
|К. Юбэнкс (США)
|T. Даниэль (Япония)
|3-0
|К. Юбэнкс (США)
|A. Мюррей (Великобритания)
|T. M. Этчеверри (Аргентина)
|0-3
|T. M. Этчеверри (Аргентина)
|Ю. Ханфманн (Германия)
|Г. Монфис (Франция)
|0-3
|Г. Монфис (Франция)
|Ю. Умбер (Франция)
|Д. Гоффен (Бельгия)
|3-1
|Ю. Умбер (Франция)
|M. Мартерер (Германия)
|Н. Боргес (Португалия)
|0-3
|Н. Боргес (Португалия)
|A. Мюллер (Франция)
|Х. Гренье (Франция)
|2-3
|Х. Гренье (Франция)
|A. Де Минаур (Австралия)
|M. Раонич (Канада)
|1-1 (недоигран)
|-
|O. Ясика (Австралия)
|Х. Хуркач (Польша)
|0-3
|Х. Хуркач (Польша)
|M. Кецманович (Сербия)
|И. Ватануки (Япония)
|3-1
|M. Кецманович (Сербия)
|Ф. Оже-Альяссим (Канада)
|Д. Тим (Австрия)
|3-2
|Ф. Оже-Альяссим (Канада)
|Р. Хижиката (Австралия)
|Д. Штруфф (Германия)
|2-3
|Д. Штруфф (Германия)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055655-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atp-za-15-yanvarya-2023-goda/