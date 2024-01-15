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Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open ATP за 15 января 2023 года

Опубликовано:

Теннисный корт
Иллюстративное фото: Pixabay.com

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в течение дня 15 января на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.

День был особенно насыщен захватывающими поединками. Подробные результаты матчей представлены в таблице:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Финальный счет Победитель
Р. Карбальес Баэна (Испания) Б. Гойо (Хорватия) Отменено -
С. Корда (США) В. Коприва (Чехия) 3-2 С. Корда (США)
Р. Карбальес Баэна (Испания) Х. Гастон (Франция) 1-3 Х. Гастон (Франция)
Ф. Коболли (Италия) Н. Харри (Чили) 3-2 Ф. Коболли (Италия)
П. Кипсон (США) E. Руусувуори (Финляндия) 1-3 E. Руусувуори (Финляндия)
Л. Мусетти (Италия) Б. Бонзи (Франция) 3-1 Л. Мусетти (Италия)
T. Атмане (Франция) Д. Медведев (Мир) 1-2 Д. Медведев (Мир)
Р. Баутиста-Агут (Испания) Б. Шелтон (США) 0-3 Б. Шелтон (США)
С. Лестиенн (Франция) A. Давидович Фокина (Испания) 0-3 A. Давидович Фокина (Испания)
A. Попирин (Австралия) M. Полманс (Австралия) 3-0 A. Попирин (Австралия)
A. Маннарино (Франция) С. Вавринка (Швейцария) 3-2 A. Маннарино (Франция)
Д. Дакворт (Австралия) Л. ван Аш (Франция) 2-3 Л. ван Аш (Франция)
М. Берреттини (Италия) С. Циципас (Греция) Отменено -
З. Бергс (Бельгия) С. Циципас (Греция) 1-3 С. Циципас (Греция)
Д. Шаповалов (Канада) Д. Менсик (Чехия) 0-3 Д. Менсик (Чехия)
Д. Альтмаер (Германия) K. Хачанов (Мир) 1-3 K. Хачанов (Мир)
A. Вукич (Австралия) Д. Томпсон (Австралия) 2-3 Д. Томпсон (Австралия)
A. Табило (Чили) A. Ковачевич (США) 2-3 A. Ковачевич (США)
З. Чжан (Китай) Ф. Кориа (Аргентина) 3-0 З. Чжан (Китай)
К. Юбэнкс (США) T. Даниэль (Япония) 3-0 К. Юбэнкс (США)
A. Мюррей (Великобритания) T. M. Этчеверри (Аргентина) 0-3 T. M. Этчеверри (Аргентина)
Ю. Ханфманн (Германия) Г. Монфис (Франция) 0-3 Г. Монфис (Франция)
Ю. Умбер (Франция) Д. Гоффен (Бельгия) 3-1 Ю. Умбер (Франция)
M. Мартерер (Германия) Н. Боргес (Португалия) 0-3 Н. Боргес (Португалия)
A. Мюллер (Франция) Х. Гренье (Франция) 2-3 Х. Гренье (Франция)
A. Де Минаур (Австралия) M. Раонич (Канада) 1-1 (недоигран) -
O. Ясика (Австралия) Х. Хуркач (Польша) 0-3 Х. Хуркач (Польша)
M. Кецманович (Сербия) И. Ватануки (Япония) 3-1 M. Кецманович (Сербия)
Ф. Оже-Альяссим (Канада) Д. Тим (Австрия) 3-2 Ф. Оже-Альяссим (Канада)
Р. Хижиката (Австралия) Д. Штруфф (Германия) 2-3 Д. Штруфф (Германия)

Приглашаем вас поделиться вашими впечатлениями от матчей в комментариях и поделиться этой статьей с другими любителями тенниса. Ваше мнение важно для нас!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055655-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atp-za-15-yanvarya-2023-goda/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open ATP за 15 января 2023 года
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