Итоги всех теннисных матчей в чемпионате Australian Open ATP за 15 января 2023 года

В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в течение дня 15 января на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.

День был особенно насыщен захватывающими поединками. Подробные результаты матчей представлены в таблице:

Игрок 1 (страна) Игрок 2 (страна) Финальный счет Победитель Р. Карбальес Баэна (Испания) Б. Гойо (Хорватия) Отменено - С. Корда (США) В. Коприва (Чехия) 3-2 С. Корда (США) Р. Карбальес Баэна (Испания) Х. Гастон (Франция) 1-3 Х. Гастон (Франция) Ф. Коболли (Италия) Н. Харри (Чили) 3-2 Ф. Коболли (Италия) П. Кипсон (США) E. Руусувуори (Финляндия) 1-3 E. Руусувуори (Финляндия) Л. Мусетти (Италия) Б. Бонзи (Франция) 3-1 Л. Мусетти (Италия) T. Атмане (Франция) Д. Медведев (Мир) 1-2 Д. Медведев (Мир) Р. Баутиста-Агут (Испания) Б. Шелтон (США) 0-3 Б. Шелтон (США) С. Лестиенн (Франция) A. Давидович Фокина (Испания) 0-3 A. Давидович Фокина (Испания) A. Попирин (Австралия) M. Полманс (Австралия) 3-0 A. Попирин (Австралия) A. Маннарино (Франция) С. Вавринка (Швейцария) 3-2 A. Маннарино (Франция) Д. Дакворт (Австралия) Л. ван Аш (Франция) 2-3 Л. ван Аш (Франция) М. Берреттини (Италия) С. Циципас (Греция) Отменено - З. Бергс (Бельгия) С. Циципас (Греция) 1-3 С. Циципас (Греция) Д. Шаповалов (Канада) Д. Менсик (Чехия) 0-3 Д. Менсик (Чехия) Д. Альтмаер (Германия) K. Хачанов (Мир) 1-3 K. Хачанов (Мир) A. Вукич (Австралия) Д. Томпсон (Австралия) 2-3 Д. Томпсон (Австралия) A. Табило (Чили) A. Ковачевич (США) 2-3 A. Ковачевич (США) З. Чжан (Китай) Ф. Кориа (Аргентина) 3-0 З. Чжан (Китай) К. Юбэнкс (США) T. Даниэль (Япония) 3-0 К. Юбэнкс (США) A. Мюррей (Великобритания) T. M. Этчеверри (Аргентина) 0-3 T. M. Этчеверри (Аргентина) Ю. Ханфманн (Германия) Г. Монфис (Франция) 0-3 Г. Монфис (Франция) Ю. Умбер (Франция) Д. Гоффен (Бельгия) 3-1 Ю. Умбер (Франция) M. Мартерер (Германия) Н. Боргес (Португалия) 0-3 Н. Боргес (Португалия) A. Мюллер (Франция) Х. Гренье (Франция) 2-3 Х. Гренье (Франция) A. Де Минаур (Австралия) M. Раонич (Канада) 1-1 (недоигран) - O. Ясика (Австралия) Х. Хуркач (Польша) 0-3 Х. Хуркач (Польша) M. Кецманович (Сербия) И. Ватануки (Япония) 3-1 M. Кецманович (Сербия) Ф. Оже-Альяссим (Канада) Д. Тим (Австрия) 3-2 Ф. Оже-Альяссим (Канада) Р. Хижиката (Австралия) Д. Штруфф (Германия) 2-3 Д. Штруфф (Германия)

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