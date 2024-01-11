Елена Рыбакина вылетела в четвертьфинале турнира в Австралии

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале турнира WTA 250 в австралийской Аделаиде, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят на хардовом покрытии, их призовой фонд превышает 900 тысяч долларов. В четвертьфинале Рыбакину, которая получила первый номер посева, обыграла россиянка Екатерина Александрова. Итоговый счет — 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

За выход в финал Александрова поспорит с латвийкой Еленой Остапенко. В другом полуфинале сыграют россиянка Дарья Касаткина и американка Джессика Пегула.

Напомним, Рыбакина взяла титул на первом турнире сезона в австралийском Брисбене. Следующим стартом для третьего номера мирового рейтинга будет Australian Open.

Параллельно на турнире WTA 250 в австралийском Хобарте вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева также вылетела в четвертьфинале. Спортсменка уступила китаянке Юань Юэ со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

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