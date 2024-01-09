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Елена Рыбакина добилась исторического достижения для казахстанского тенниса

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Harold Alcocer/Jam Media/Getty Images

Третья ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина победой на турнире в австралийском Брисбене установила уникальное достижение среди всех казахстанских теннисистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Рыбакина стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть турнир "Большого шлема" и соревнования WTA серий 250, 500 и 1000 в одиночном разряде. Для полной коллекции казахстанке не хватает олимпийской медали.

Напомним, Елена выиграла первый турнир 2024 года, победив на WTA 500 Brisbane International в финале вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Это шестой одиночный титул в карьере Рыбакиной. Помимо турнира в Брисбене, она в 2023 году турниры выиграла WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Риме, в 2022 году триумфально выступила на "Уимблдоне", в 2020-м победила на турнире WTA 250 в Хобарте, а в 2019 году успешно сыграла на турнире WTA 250 в Бухаресте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054615-elena-rybakina-dobilas-istoricheskogo-dostizheniya-dlya-kazahstanskogo-tennisa/

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