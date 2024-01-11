Александр Бублик вышел в полуфинал своего первого турнира в сезоне

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP 250 в австралийской Аделаиде, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят на хардовом покрытии, их призовой фонд превышает 660 тысяч долларов. Бублик одержал победу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты.

По ходу матча казахстанец попал в забавный эпизод, когда съел несколько чипсов у болельщика.

В полуфинале Бублик, получивший восьмой номер посева, встретится с победителем противостояния между американцем Томми Полом и британцем Джеком Дрэйпером. За профессиональную карьеру казахстанец девять раз пробивался в финалы турниров ATP и выиграл три из них.

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