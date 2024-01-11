Еще один казахстанец не смог пробиться в основную сетку Australian Open

Казахстанец Бейбит Жукаев потерпел поражение от француза Уго Гастона во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Гастон, занимающий 99-е место в мировом рейтинге и получивший четвертый номер посева в квалификации, выиграл со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Путевку в основную сетку француз оспорит с Ллойдом Харрисом из ЮАР.

Жукаев оставался последним из казахстанцев в квалификации Australian Open. Он занимает 188-е место в рейтинге ATP и является третьей ракеткой страны.

Таким образом, в основной сетке Australian Open в мужском одиночном разряде из представителей Казахстана выступит только Александр Бублик. Ранее стало известно, с кем он проведет стартовый матч на турнире.

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