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Казахстанский теннисист прошел во второй раунд квалификации Australian Open 2024

Опубликовано:

Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Бейбит Жукаев пробился во второй круг квалификационного раунда турнира "Большого шлема" Australian Open 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии. Казахстанец Бейбит Жукаев, занимающий в мировом рейтинге 188-ю позицию, уверенно победил аргентинца Николаса Кикера (511 АТР) со счетом 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени Бейбит 10 раз подал навылет, реализовал три брейка-пойнта из четырех.

За выход в финал квалификации Australian Open 2024 Жукаев сыграет против француза Уго Гастона (99 АТР).

В свою очередь вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов в первом круге квалификации уступил боснийцу Дамиру Джумхуру (160 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054784-kazahstanskiy-tennisist-proshel-vo-vtoroy-raund-kvalifikatsii-australian-open-2024/

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