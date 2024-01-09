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Казахстан понес первую потерю на Australian Open

Опубликовано:

Тимофей Скатов
Тимофей Скатов: Фото: ktf.kz

Казахстанец Тимофей Скатов потерпел поражение в стартовом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису и лишился шансов пробиться в основную сетку, передает NUR.KZ.

Спортсмен начал выступление на первом в сезоне турнире Большого шлема матчем с боснийцем Дамиром Джумхуром, который занимает 160-е место в мировом рейтинге. Казахстанец уступил со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Напомним, ранее Скатов опустился в обновленном рейтинге ATP. Сейчас он является 228-й ракеткой мира.

В квалификации Australian Open 2024 года также выступят еще двое казахстанцев. Бейбит Жукаев в первом раунде сыграет с аргентинцем Николасом Кикером, Денис Евсеев — с украинцем Виталием Скачко.

Основная часть Australian Open пройдет с 14 по 28 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054608-kazahstan-pones-pervuyu-poteryu-na-australian-open/

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