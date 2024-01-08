Александр Бублик поднялся в рейтинге лучших теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен поднялся с 32-й на 31-ю строчку, обойдя чеха Иржи Легечку. Бублик — единственный казахстанец в топ-100 в одиночном разряде.

Первой ракеткой мира остается серб Новак Джокович. С седьмого на шестое место в рейтинге поднялся немец Александр Зверев, обогнавший грека Стефаноса Циципаса. Топ-10 теперь замыкает австралиец Алекс де Минаур, улучшивший свое положение на две позиции.

Из казахстанцев в рейтинге также поднялся Денис Евсеев. Он поднялся со 190-го на 184-е место и стал второй ракеткой страны, обойдя Бейбита Жукаева (188-й). Тимофей Скатов потерял шесть позиций и стал 228-м. Михаил Кукушкин поднялся на две строчки и занял 262-е место.

В парном разряде оба казахстанца из топ-100 потеряли по одной позиции. Александр Недовесов теперь идет 46-м, Андрей Голубев — 62-м. Лидером в этом рейтинге остается американец Остин Крайчек.

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