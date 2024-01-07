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Рафаэль Надаль пропустит Australian Open из-за травмы

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль: Chris Hyde/Getty Images

Испанец Рафаэль Надаль в своем аккаунте в социальной сети Х объявил, что вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает NUR.KZ.

Во время прошлого Australian Open спортсмен получил серьезную травму, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона. Надаль вернулся на корт в нынешнем январе и дошел до четвертьфинала на турнире в Брисбене. После вылета с соревнований испанец заявил, что ощущает мышечную боль.

"Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ. Обнаружили микроразрыв мышцы, но не в той части, где была прежняя травма, и это хорошая новость. На данный момент я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть", — заявил Надаль.
"В течение года я очень усердно работал над возвращением. Как и говорил всегда, моя цель — выйти на свой лучший уровень за три месяца. Меня печалит то, что я не смогу играть перед потрясающей публикой в ​​Мельбурне, но это не самые плохие новости, и мы все же сохраняем позитивный настрой на сезон. Я очень хотел играть здесь, в Австралии, где у меня была возможность провести несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым и позитивным. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!" — заключил Надаль.

Ранее испанец вновь заявил, что нынешний сезон с высокой вероятностью станет последним в его карьере. Надалю 37 лет, он входит в число самых титулованных теннисистов в истории. В активе спортсмена 22 победы на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054274-rafael-nadal-propustit-australian-open-iz-za-travmy/

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