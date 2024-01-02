Стало известно, когда Рафаэль Надаль завершит карьеру

Именитый испанский теннисист, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль сделал заявление о завершении карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Бывшая первая ракетка мира сообщил, что 2024 год, с большей долей вероятности, станет последним в его профессиональной карьере.

Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется ещё пять месяцев, и я буду знать своё состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это будет мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию, — заявляет Надаль.

Напомним, 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

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